Tentano di rubare la pistola ai carabinieri maranza subito rilasciati
Castelfranco Veneto. Per neutralizzare i due giovani i militari sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: tentano - rubare
Tentano di rubare rame: scoperti dai dipendenti, arrestati cinque uomini
Ucraina, spie cinesi tentano di rubare i segreti del missile Neptune che affondò la nave russa "Moskva"
Tentano di rubare all’ingrosso di profumi: le guardie giurate sventano il furto
Tentano di rubare alcolici al bar di un autogrill a Nettuno: uno arrestato, due in fuga - facebook.com Vai su Facebook
Tentano di rubare rame del valore di 60mila euro ma intervengono i carabinieri: sventato furto nella centrale elettrica di Feroleto Antico - X Vai su X
Pianura, in auto con pistola rubata: Carabinieri arrestano 27enne - La pattuglia della stazione carabinieri di Napoli Pianura sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo quando nota una fiat 500 L a via Montagna ... Segnala msn.com
Getta la pistola rubata dall’auto, 27enne bloccato a Pianura - La pattuglia della stazione dei carabinieri di Pianura stava percorrendo le strade del quartiere quando notava una Fiat 500 in v ... Scrive internapoli.it