Tenta di uccidere la fidanzata incendiando la casa | arrestato un 25enne a Torino
Era sembrato un incidente, invece era un gesto doloso, e c'è un presunto responsabile. Emerge dagli accertamenti sull'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì a Torino ha intossicato in modo non grave sei persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, in una palazzina di edilizia popolare in corso Agnelli. Il presunto responsabile, un giovane di 25 anni, guineiano, è stato arrestato per avere acceso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: tenta - uccidere
Tenta di strangolare il padre, poi minaccia di uccidere entrambi i genitori: ragazzo in carcere
Tenta di uccidere la moglie con un coltello da cucina, è in prognosi riservata: ricercato il marito
Somma Vesuviana, tenta di uccidere la moglie a martellate e finge rapina in casa per coprire il delitto
Tenta di uccidere a coltellate l'ex moglie, il figlio e la nipote: licatese in fuga ricercato in Germania https://ift.tt/SnT1FmA - X Vai su X
A Bari, tenta di uccidere un connazionale in piazza: arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Cerca di uccidere la fidanzata incendiando casa - Emerge dagli accertamenti sull'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì a Torino ha intossicato in modo non grave sei persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, in una palazzina di edilizia ... Riporta ansa.it