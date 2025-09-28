Tenta di uccidere la fidanzata incendiando la casa | arrestato un 25enne a Torino

Era sembrato un incidente, invece era un gesto doloso, e c'è un presunto responsabile. Emerge dagli accertamenti sull'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì a Torino ha intossicato in modo non grave sei persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, in una palazzina di edilizia popolare in corso Agnelli. Il presunto responsabile, un giovane di 25 anni, guineiano, è stato arrestato per avere acceso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

