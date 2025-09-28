Tensione tra tifosi di Empoli e Carrarese | interviene la polizia fuori dallo stadio

Empoli, 28 setembre 2025 – Momenti di tensione tra i tifosi di Empoli e Carrarese prima della partita dello stadio “Castellani”. Accade fuori dalla struttura sportiva. Le due fazioni si sarebbero pericolosamente avvicinate. A quel punto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma. Sono 1200 i tifosi della Carrarese arrivati allo stadio empolese per la sfida. Una trasferta agevole per la tifoseria di Carrara, con una grande partecipazione di supporter di tutte le età. Le tensioni sono avvenute prima della partita. Non si registrano feriti. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

