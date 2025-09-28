Tensione nella maggioranza scintille FI-Lega | Tajani avverte Salvini

Cityrumors.it | 28 set 2025

Prime piccole tensioni nella maggioranza in ottica manovra. La Lega ha rilanciato una proposta immediatamente bocciata dal leader di Forza Italia Si avvicina il periodo della manovra e si ritornano le differenze nella maggioranza. Nelle ultime ore, come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, sono ripresi dei botta e risposta a distanza fra Lega e Forza Italia. Niente di grave, almeno al momento, ma la semplice conferma di come su alcune norme le idee sono differenti e c’è bisogno del compromesso per superare un eventuale stallo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

