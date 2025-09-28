Tensione con gli ultras viola prima della gara tra Pisa e Fiorentina VIDEO

Questa mattina alta tensione nella zona nord di Pisa dove un centinaio di ultras della Fiorentina per poco non è venuta in contatto con i tifosi pisani. Gli ultrà brandivano mazze e ombrelli. Sono state lanciate anche delle bombe carta. L'intervento delle forze dell'ordine in una zona. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

