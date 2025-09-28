Tempestati di chiamate-truffa | Si fingono nipoti della vittima

di Laura Valdesi SIENA Bombardati di telefonate dai truffatori. E non provate a comporre il numero, nel caso che appaia sul display, perché tanto non sarà possibile inoltrare la chiamata. Nelle ultime ore in Valdichiana stanno arrivando decine di segnalazioni su tentativi di truffa con la solita tecnica. La nipote che ha bisogno di aiuto, per intendersi. Ma quando le organizzazioni criminali si impegnano così a fondo, c’è il rischio che, prima o poi, qualcuno cada nella rete. Non può che essere una banda organizzata ad agire in modo talmente pressante disponendo di ’manodopera’ in zona da mandare sul posto qualora un anziano abbocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempestati di chiamate-truffa: "Si fingono nipoti della vittima"

