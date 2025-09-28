Temperature in picchiata | arriva un insolito crollo termico e forse anche la neve

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due aree depressionarie hanno portato il maltempo anche sulle estreme regioni del sud Italia con temporali anche localmente intesi. Se al Nord Italia correnti nord europee porteranno a un abbassamento delle temperature prima di scivolare via lungo l'Adriatico, una seconda struttura depressionaria. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: temperature - picchiata

Arriva il Ciclone Circe, l’Italia dice addio al caldo: forti temporali, grandine e vento e temperature in picchiata

Arriva il Ciclone Circe, l’Italia dice addio al caldo: forti temporali, grandine vento e temperature in picchiata

Brusco break al caldo africano nelle Marche: weekend con temporali e temperature in picchiata, rischio grandine

temperature picchiata arriva insolitoDall’estate all’autunno: in Calabria temperature in picchiata e temporali in arrivo - Dopo settimane dominate dall’anticiclone africano, una perturbazione atlantica raggiungerà la regione a metà settimana: attesi rovesci soprattutto sul versante tirrenico e termometri sotto la media st ... Si legge su ilvibonese.it

Maltempo, temperature in picchiata in tutta Italia - Sulle autostrade 400 km di rete imbiancata, ma non particolarmente gravi i disagi La colonnina di ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Temperature Picchiata Arriva Insolito