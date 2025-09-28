Televisione in lutto se ne va un genio | Senza di lui non sarà più lo stesso

Il giornalismo sportivo italiano è in lutto per la perdita di Carlo Sassi, scomparso all’età di 95 anni. Figura di spicco e innovatore della narrazione televisiva legata al calcio, Sassi ha lasciato un’impronta profonda nella storia della televisione. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, la sua carriera ha attraversato decenni di evoluzione nel racconto degli eventi sportivi, influenzando generazioni di telespettatori e professionisti del settore. L’eredità della moviola: una rivoluzione per il calcio in TV. Il contributo più significativo di Carlo Sassi è legato all’introduzione della moviola, una soluzione che ha cambiato radicalmente il modo di analizzare e discutere le partite di calcio in televisione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

