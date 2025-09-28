Televisione in lutto se ne va un genio | Senza di lui non sarà più lo stesso
Il giornalismo sportivo italiano è in lutto per la perdita di Carlo Sassi, scomparso all’età di 95 anni. Figura di spicco e innovatore della narrazione televisiva legata al calcio, Sassi ha lasciato un’impronta profonda nella storia della televisione. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, la sua carriera ha attraversato decenni di evoluzione nel racconto degli eventi sportivi, influenzando generazioni di telespettatori e professionisti del settore. L’eredità della moviola: una rivoluzione per il calcio in TV. Il contributo più significativo di Carlo Sassi è legato all’introduzione della moviola, una soluzione che ha cambiato radicalmente il modo di analizzare e discutere le partite di calcio in televisione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: televisione - lutto
Addio al grande protagonista della televisione dopo un lutto nello spettacolo
“È crollato dopo una nuotata”. Cinema e televisione in lutto: l’attore morto in spiaggia
Lutto nella televisione italiana, addio a una grande e moglie dello storico conduttore
Televisione in lutto, se ne va un genio: “Senza di lui non sarà più lo stesso” - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel giornalismo. È morto Emilio Fede. L'ex direttore del Tg4 aveva 94 anni. Volto della televisione, cominciò in Rai poi passò alla Fininvest. Di @TimisoaraPinto #GR1 Vai su X
Televisione in lutto, se ne va un genio: “Senza di lui non sarà più lo stesso” - C’è un silenzio assordante che oggi avvolge il mondo dello sport e, in particolare, la sua narrazione televisiva. Riporta thesocialpost.it