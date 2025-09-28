Il Grande Fratello sta per ricominciare, l’attesa del pubblico cresce ma c’è spazio per un evento che ha colto tutti di sorpresa: discussioni già prima del via Stanno prendendo definitivamente forma i palinsesti autunnali delle reti televisive, con tutti i programmi che ci accompagneranno da qui al periodo natalizio. Appuntamenti in alcuni casi imperdibili per. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Telespettatori col fiato sospeso, è successo a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello