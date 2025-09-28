Telese Terme Tajani | Italiani tranquilli Putin non ci attaccherà

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Putin ha un’aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia, questo lo posso smentire. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L’efficienza dell’aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo, quindi gli italiani possono stare tranquilli”, ha detto il vicepremier e ministro Esteri Antonio Tajani a margine della festa di Forza Italia a Telese Terme. “Non dobbiamo drammatizzare – ha detto – non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese, voglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con Crosetto stamattina, ci siamo consultati, tranquilliziamo tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

telese terme tajani italiani tranquilli putin non ci attaccher224

© Anteprima24.it - Telese Terme, Tajani: “Italiani tranquilli, Putin non ci attaccherà”

In questa notizia si parla di: telese - terme

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Telese Terme: oltre 70mila euro ai commercianti del Distretto del Commercio

Telese Terme: oltre 70mila euro ai commercianti del Distretto del Commercio

Ucraina, Tajani: tranquillizzo tutti, Putin non attacca l’Italia - (askanews) – “Non è che rimango ottimista su Putin, Putin ha un’aggressività inaccettabile però credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia. Lo riporta askanews.it

telese terme tajani italianiTajani: "Rassicuro tutti: Putin non attaccherà l' Italia" - "Non è che rimango ottimista su Putin, Putin ha un'aggressività inaccettabile però credo assolutamente che voglia attaccare l'Italia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Telese Terme Tajani Italiani