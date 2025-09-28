Telese Terme manifestazione pro Pal durante la convention di Forza Italia
Tempo di lettura: 2 minuti Stamani a Telese Terme un presidio per contestare la presenza dell’Amministratore delegato della Leonardo s.p.a., invitato ad un convegno di Forza Italia, e per chiedere la fine del genocidio in Palestina. Un presidio spontaneo e partecipato per chiedere la fine del genocidio del popolo Palestinese. “La polizia ci ha impedito di fare il presidio davanti al cancello delle Terme e ci ha obbligati a spostarci” scrive in una nota il Global Movement to Gaza Sannio. “Il grido ‘Palestina libera’, ‘ Stop al genocidio’, ‘Tajani, Meloni: Mettete le sanzioni’, però, è risuonato forte davanti alle Terme, dove FI festeggia mentre tanti bambini e civili stanno morendo sotto le bombe israeliane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
