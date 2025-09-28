TEDxLecco 2025 sold out | il Teatro Cenacolo ha esplorato Mind the Gap

Teatro Cenacolo Francescano tutto esaurito per la terza edizione di TEDxLecco, che sabato 27 settembre ha invitato il pubblico a riflettere sul tema "Mind the Gap – Oltre la distanza". Per il secondo anno consecutivo l'evento ha registrato il sold out, segno di una comunità che cresce attorno al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

