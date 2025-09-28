e Anna Giorgi Fino al 5 ottobre, alla Fabbrica del Vapore, con il consorzio europeo YouRban, coordinato dal dipartimento di Ingegneria Meccanica del Politecnico, si può visitare il primo impianto mobile per la rigenerazione degli scarti di materiali plastici rinforzati. Un progetto interessante e futurista che mescola tecnologia, sostenibilità e design. A vederla è un’officina itinerante progettata dalla start-up Fibereuse Tech e dallo studio Origoni Steiner. Accessibile e attrezzata, la mobile plant YouRban è una “fabbrica urbana“ che ospita tecnologie di demanufacturing e reprocessing di materiali plastici rinforzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tecnologia, green e design. Al Festival "YouRban" il futuro tra riciclo e arte