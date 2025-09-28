Taylor Mega non può avere figli ecco come ha fatto questa dolorosa scoperta

Taylor Mega torna su un argomento doloroso, ovvero la scoperta della sua infertilità. Ecco cosa ha raccontato su Instagram.

Taylor Mega torna a parlare di infertilità e racconta un calvario fatto di cure, ma anche di rinunce e dolore, sia fisico che psicologico.

