Tariffe rifiuti serve più confronto per bilanciare i costi crescenti
Dopo l’incontro fra due cittadini, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, il vice Francesco Fabbri e il presidente di Clara Annibale Cavallari, Paolo Succi Leonelli il responsabile distretto Sud Est Cisl pensionati da Argenta a Goro, propone un altro incontro sul tema dei rifiuti, "ma allargato alle forze sociali e chi rappresenta gli anziani, visto l’alto costo che sono chiamati a pagare per quel servizio. Davvero un peccato – aggiunge – non poterne dibattere magari in consigli comunali aperti a tutta la popolazione, pur rispettando l’impegno di due cittadini, in qualità di membri della comunità di Codigoro, ma senza alcun ruolo di rappresentanza ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tariffe - rifiuti
Smaltimento rifiuti, affidati i lavori per l'impianto a Mili: passaggio cruciale anche per ridurre le tariffe
"Rifiuti, un errore l’aumento delle tariffe"
Riduzione TARI Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.5 è stato approvato il Piano Tariffario della Tassa Rifiuti per l’anno 2025 le cui tariffe, domestiche e non domestiche, rispetto all’anno precedente (2024 - facebook.com Vai su Facebook
Aumento della tariffa rifiuti per le attività l’ira di Confartigianato. Il Comune: “È la legge” - La Spezia – Botta e risposta tra la Confartigianato della Spezia e il Comune sulla Tariffa Rifiuti (Tari) per le attività commerciali. ilsecoloxix.it scrive
Tari, la guerra delle tariffe: "Serve un limite ai costi" - Salgono le bollette per i rifiuti e il vice sindaco Milighetti lancia la protesta "Nell’assemblea Ato, alcuni Comuni si sono astenuti a discapito dei cittadini". Riporta lanazione.it