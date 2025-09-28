Tariffe rifiuti serve più confronto per bilanciare i costi crescenti

Dopo l’incontro fra due cittadini, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, il vice Francesco Fabbri e il presidente di Clara Annibale Cavallari, Paolo Succi Leonelli il responsabile distretto Sud Est Cisl pensionati da Argenta a Goro, propone un altro incontro sul tema dei rifiuti, "ma allargato alle forze sociali e chi rappresenta gli anziani, visto l’alto costo che sono chiamati a pagare per quel servizio. Davvero un peccato – aggiunge – non poterne dibattere magari in consigli comunali aperti a tutta la popolazione, pur rispettando l’impegno di due cittadini, in qualità di membri della comunità di Codigoro, ma senza alcun ruolo di rappresentanza ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

