Esplodono i festeggiamenti al termine del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi la scuderia di Borgo Panigale completa la domenica perfetta. L’ennesima della propria stagione. Francesco Bagnaia, infatti, completa il bis dopo la Sprint Race di ieri e domina anche la gara lunga odierna, mentre Marc Marquez, secondo al traguardo, può festeggiare il suo titolo iridato. Al termine della gara odierna il team principal del team Ducati Factory, Davide Tardozzi ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “ Non c’è che dire: la giornata perfetta per noi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tardozzi ammette: “Bagnaia diceva le cose giuste, ci siamo arrivati tardi”

