Tapia lancia il futuro in cima al mondo Qui per i più giovani

Ecodibergamo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ATLETICA. Mondiali al via in India, ci sono tredici azzurri: Oney l’unico bergamasco in gara. «Voglio far volare il disco più in alto possibile». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tapia lancia il futuro in cima al mondo qui per i pi249 giovani

© Ecodibergamo.it - Tapia lancia il futuro in cima al mondo «Qui per i più giovani»

In questa notizia si parla di: tapia - lancia

tapia lancia futuro cimaTapia lancia il futuro in cima al mondo «Qui per i più giovani» - Mi piace l’idea di essere ancora qui anche per dare una spinta ai più giovani: sia quelli che ci ... Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Tapia Lancia Futuro Cima