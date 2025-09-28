Tante chance ma niente gol Pisa-Fiorentina finisce 0-0

Ilgiornaleditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullate due reti a Kean per fuorigioco e una a Meister, i nerazzurri reclamano anche un rigore PISA - L'attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0-0 tutt'altro che veritiero. All'Arena Garibaldi va in scena una sfida che mancava. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tante chance ma niente gol pisa fiorentina finisce 0 0

© Ilgiornaleditalia.it - Tante chance ma niente gol, Pisa-Fiorentina finisce 0-0

In questa notizia si parla di: tante - chance

La mappa dei matrimoni. Non è Venezia, ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino

LIVE Paolini-Vondrousova 6-7, 1-4, US Open 2025 in DIRETTA: azzurra al lumicino dopo le tante chance

LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi 6-3, 3-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tante chance sprecate dalle azzurre, fisioterapista per la russa

tante chance gol pisaTante chance ma niente gol, Pisa-Fiorentina finisce 0-0 - L'attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0- Segnala laprovinciacr.it

tante chance gol pisaPisa-Fiorentina: palo, traversa e Var. Pari nel derby, ma quanti rimpianti - Pisa, 28 settembre 2025 – Una traversa, un palo, un gol annullato al Var e un rigore che manca all'appello. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tante Chance Gol Pisa