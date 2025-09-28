Tante chance ma niente gol Pisa-Fiorentina finisce 0-0
Annullate due reti a Kean per fuorigioco e una a Meister, i nerazzurri reclamano anche un rigore PISA - L'attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0-0 tutt'altro che veritiero. All'Arena Garibaldi va in scena una sfida che mancava. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: tante - chance
La mappa dei matrimoni. Non è Venezia, ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino
LIVE Paolini-Vondrousova 6-7, 1-4, US Open 2025 in DIRETTA: azzurra al lumicino dopo le tante chance
LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi 6-3, 3-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tante chance sprecate dalle azzurre, fisioterapista per la russa
Segna, spreca, soffre e vince: l'Inter torna a respirare anche in A, 2-1 al Sassuolo ? L'Inter torna a sorridere, anche se con una fatica che non sembrava necessaria vista la mole di gioco prodotta e le tante chance sprecate. A San Siro, contro il Sassuolo, ne - facebook.com Vai su Facebook
Sky – Esposito, prova da giocatore pronto con l’Ajax. In arrivo tante chance Vai su X
Tante chance ma niente gol, Pisa-Fiorentina finisce 0-0 - L'attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0- Segnala laprovinciacr.it
Pisa-Fiorentina: palo, traversa e Var. Pari nel derby, ma quanti rimpianti - Pisa, 28 settembre 2025 – Una traversa, un palo, un gol annullato al Var e un rigore che manca all'appello. Come scrive lanazione.it