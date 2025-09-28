Tambellini & Corti L’ex sindaco e la giovane nel segno della passione

Prende il largo la campagna elettorale dei candidati lucchesi del Partito democratico al consiglio regionale, Alessandro Tambellini e Camilla Corti. Ieri la presentazione ufficiale alla Casa del Boia con una platea nutrita di simpatizzanti e sostenitori. Tra questi, ex assessori e consiglieri comunali della giunta Tambellini e la vicinanza di numerose testimonianze a supporto di Corti. In sala anche l’assessore di Capannori Davide Del Carlo e il segretario territoriale del Pd Patrizio Andreuccetti, insieme al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. Corti, 27 anni, è laureata in filologia, letteratura e storia dell’antichità, insegna in un liceo della Piana ed è consigliera comunale di opposizione a Villa Basilica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

