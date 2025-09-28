Tajani | tranquilliPutin non ci attacca

11.10 "Putin ha un'aggressività inaccettabile però non credo assolutamente che voglia attaccare l'Italia. La nostra difesa aerea è vigile e attenta. L'efficienza dell'aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo: gli italiani possono stare tranquilli". Così il vice premier e ministro Esteri Tajani a margine della festa di FI a Telese Terme. "Voglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con Crosetto. Tranquilli" Sulla Flotilla pro Gaza: "Non abbiamo avuto altre richieste. Pronto ad ascoltare gli italiani a bordo,h24",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it