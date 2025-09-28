Tajani sull’allarme di Zelensky | Putin? È aggressivo ma non attaccherà l’Italia

Tajani ha ricordato come la difesa italiana sia sempre "vigile e attenta", sia dal punto di vista di pericoli aerei che terrestri: "Ho parlato anche con il ministro della Difesa stamattina, ci siamo consultati, gli italiani possono stare tranquilli, non dobbiamo drammatizzare, non ci risulta nulla di preoccupante". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

