Tajani sull’allarme di Zelensky | Putin? È aggressivo ma non attaccherà l’Italia
Tajani ha ricordato come la difesa italiana sia sempre "vigile e attenta", sia dal punto di vista di pericoli aerei che terrestri: "Ho parlato anche con il ministro della Difesa stamattina, ci siamo consultati, gli italiani possono stare tranquilli, non dobbiamo drammatizzare, non ci risulta nulla di preoccupante". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Tajani: "Kiev non è sola" | Zelensky: "Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace"
Zelensky e l'allarme droni, Tajani: "Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Zelensky e l'allarme droni, Tajani: 'Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia' ... Lo riporta tg24.sky.it
Allarme droni russi: Zelensky lancia l’allarme, Tajani rassicura l'Italia - Droni russi intercettati in Polonia e Romania, Zelensky avverte l’Italia. notizie.it scrive