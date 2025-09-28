Tajani rassicura gli italiani | La Russia non ci attaccherà

ABBONATI A DAYITALIANEWS Difesa aerea sempre pronta. TELESE TERME, 28 settembre 2025. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto tranquillizzare i cittadini italiani, commentando le tensioni internazionali. “ Putin può avere atteggiamenti aggressivi, ma posso affermare con certezza che non ha intenzione di attaccare l’Italia ”, ha dichiarato Tajani durante la festa di Forza Italia a Telese Terme. Il ministro ha sottolineato che la difesa aerea italiana rimane sempre vigile e pronta, grazie all’efficienza dell’aeronautica militare sia a terra sia in volo. “Gli italiani possono stare tranquilli”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

