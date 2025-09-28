Tajani | Putin è aggressivo ma non attaccherà l’Italia voglio tranquillizzare tutti – Video

“Putin ha un’aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia, questo lo posso smentire. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L’efficienza dell’aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo, quindi gli italiani possono stare tranquilli”, ha detto il vicepremier e ministro Esteri Antonio Tajani a margine della festa di Forza Italia a Telese Terme. “Non dobbiamo drammatizzare – ha detto – non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese, voglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con Crosetto stamattina, ci siamo consultati, tranquillizziamo tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Putin è aggressivo ma non attaccherà l’Italia, voglio tranquillizzare tutti” – Video

