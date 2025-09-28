Tajani lancia Manifesto inclusivo per quota 20% | Fi diversa da alleati

Telese Terme (Bn), 28 set. (askanews) – L’obiettivo è il 20% alle elezioni politiche del 2027. Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini: parlare ai delusi del centrosinistra (che Schlein e Conte hanno spostato solo a sinistra), al ceto medio sì, ma anche ai deboli, detassando gli stipendi bassi, a chi fa scelte diverse rispetto alla famiglia tradizionale. È il ragionamento di Antonio Tajani a conclusione della tre giorni a Telese Terme, nel beneventano, dove il partito fondato da Silvio Berlusconi si è ritrovato per “rilanciare la propria identità” attraverso il manifesto della Libertà e un nuovo Pantheon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it