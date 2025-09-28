Tajani lancia Manifesto inclusivo per quota 20% | Fi diversa da alleati
Telese Terme (Bn), 28 set. (askanews) – L’obiettivo è il 20% alle elezioni politiche del 2027. Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini: parlare ai delusi del centrosinistra (che Schlein e Conte hanno spostato solo a sinistra), al ceto medio sì, ma anche ai deboli, detassando gli stipendi bassi, a chi fa scelte diverse rispetto alla famiglia tradizionale. È il ragionamento di Antonio Tajani a conclusione della tre giorni a Telese Terme, nel beneventano, dove il partito fondato da Silvio Berlusconi si è ritrovato per “rilanciare la propria identità” attraverso il manifesto della Libertà e un nuovo Pantheon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tajani - lancia
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
"Milano non può fermarsi". Tajani lancia l'alternativa a Sala
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore | Camion in marcia dall'Egitto
Tajani: "Non è forzando il blocco navale che si aiutano i civili. Rischi altissimi per chi sfida Israele" | Da New York il ministro degli Esteri, intervistato dal Corriere della Sera, lancia un appello alla responsabilità sulla #Flotilla per #Gaza. Vai su X
ROMA PAOLO TOPPI PRONTO A CHIAMARE ANTONIO TAJANI, MAURIZIO LUPI, ANTONIO DE POLI PER LANCIARE IL PARTITO POPOLARE EUROPEO IN ITALIA. Sicuramente Paolo Toppi ha acquisito l' eredità Storico/ Culturale di Agostino Depretis sull - facebook.com Vai su Facebook
Tajani lancia Manifesto inclusivo per quota 20%: Fi diversa da alleati - Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini: parlare ai delusi del centrosinistra (che ... Si legge su askanews.it
Tajani, l’incontro a Milano con Marina Berlusconi. E Forza Italia lancia la battaglia anti-tasse - La battaglia per il taglio delle tasse in Manovra, le regionali, il partito che fu del Cavaliere da rinnovare e rivestire di ... ilmessaggero.it scrive