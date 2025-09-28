Tajani | ‘garantire diritti alle unioni civili Siamo una forza cristiana’
L'obiettivo è il 20% alle elezioni politiche del 2027. Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini.
Gaza, 14 morti nei raid di Israele. Tajani chiede di garantire la sicurezza del cardinale Pizzaballa
L'equipaggio detenuto da Israele, Tajani: "Governo impegnato per garantire il rientro di Mazzeo e degli altri attivisti"
L’appello a Tajani per Pecorelli: "Violati i diritti umani in Albania: garantire un giusto processo"
Antonio #Tajani: "Voglio mandare un messaggio di solidarietà a don Patriciello che oggi, durante la messa, da un signore che faceva finta di fare la comunione, ha ricevuto un proiettile in un kleenex. Liberarsi dalla malavita significa garantire la libertà al cittadi Vai su X
La Flotilla diretta a Gaza denuncia almeno 15 attacchi in acque internazionali, con due imbarcazioni danneggiate. Tajani da New York chiede a Israele di garantire sicurezza e rispetto del diritto internazionale. - facebook.com Vai su Facebook
Tajani, garantire diritti alle unioni civili - "Non dobbiamo discriminare nessuno, ogni persona deve essere rispettata e tutelata, garantire diritti a unioni civili non significa andare contro la famiglia. Si legge su msn.com
Tajani: “Valutiamo le sanzioni di Ursula”. Lite in aula con i 5S - Antonio Tajani prende la parola in Senato e subito condanna «la carneficina» in atto a Gaza «sempre più inaccettabile». Come scrive repubblica.it