Le urla strazianti sembrano vere. I corpi distesi a terra, sedie e tavoli ribaltati, sirene d’allarme e gente presa dal panico rendono l’idea di cosa potrebbe accadere se i missili di Pechino piombassero su Taiwan, l’isola libera dell’estremo Oriente che la Cina considera roba sua. L’esercitazione di primo soccorso è organizzata dall’ Accademia Kuma, che usa come stemma l’Orso nero, simbolo nazionale, con un fucile a tracolla. «Le minacce che provengono dalla Cina hanno convinto dei patrioti a fondare questa associazione, che realizza corsi di sopravvivenza e difesa civile per preparare la popolazione al peggio, se fossimo invasi e scoppiasse una guerra», spiega Aha Chu, responsabile dell’Accademia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Taiwan sotto assedio: la paura dell’invasione cinese