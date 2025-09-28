Tadej Pogacar | Speravo si formasse un gruppetto Tracciato duro ma sono molto contento di aver vinto
Leggendario, infinito, inarrivabile. Si sprecano ormai gli aggettivi per colui che conferma di essere il più forte del mondo. Tadej Pogacar regala uno dei suoi numeri da antologia e domina la corsa in linea della categoria élite maschile, gara di chiusura dei Mondiali di Kigali 2025. Lo sloveno attacca ad oltre cento chilometri dalla fine, si libera senza difficoltà dei rivali e arriva da solo al traguardo. Il detentore del titolo, dopo essersi liberato di Del Toro a sessantasei chilometri dalla conclusione, prende il comando della corsa e arriva al traguardo con 1’28” di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, medaglia d’argento che ha dovuto fare i conti con due cambi di bicicletta. 🔗 Leggi su Oasport.it
