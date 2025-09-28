Ad un anno di distanza dalla prima volta in quel di Zurigo, nella prova in linea maschile. Lo sloveno è andato in fuga a 104 km dall’arrivo ed ha tagliato il traguardo in solitaria precedendo il belga Remco Evenepoel e l’irlandese Healy. TADEJ POGACAR SI CONFERMA CAMPIONE DEL MONDO IN RWANDA: LA GARA Nella cornice di Kigali, su un percorso di 267,5 km e un dislivello di 6096 metri, la prima fase è caratterizzata dall’attacco dei vari corridori che non puntano alla vittoria. La svolta si ha a 104 km dall’arrivo quando Pogacar decide di partire all’attacco scavando subito un solco e mettendo in grande difficoltà il grande rivale e Campione del mondo a cronometro, Remco Evenepoel, mentre Del Toro è Ayuso sono gli unici a tenere il passo dello sloveno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

