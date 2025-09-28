La voglia di non fermarsi mai e di puntare sempre più in alto rappresenta probabilmente la principale chiave di lettura che spiega la costante capacità di rimettersi sempre in gioco dei grandi campioni dello sport. Tadej Pogacar domina la corsa in linea dell’élite maschile dei Mondiali di Kigali e bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Zurigo. Lo sloveno parte all’attacco quando mancano oltre cento chilometri alla fine della corsa, si libera progressivamente dei suoi rivali e, a sessantasei chilometri dal termine, stacca il messicano Isaac Del Toro, suo compagno di squadra nella UAE, e s’invola da solo verso la meritata vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar mette Peter Sagan nel mirino. Ma il vero obiettivo è un altro…