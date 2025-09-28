Tadej Pogacar lascerà le briciole anche agli Europei? Tra una settimana ritroverà Vingegaard Poi il Lombardia…
Tadej Pogacar non smette di vincere. Lo sloveno ha conquistato oggi il suo secondo titolo mondiale consecutivo, dominando la prova in linea a Kigali con la solita azione da lontano che ha spento ogni velleità degli avversari. Uno scenario già visto nel 2024 in Svizzera, riproposto con la stessa autorità in Ruanda. Per lui il 2025 è stato un anno semplicemente straordinario: oltre alla maglia iridata, in bacheca sono entrati (tra le altre) il Giro delle Fiandre, la Liegi-Bastogne-Liegi e il quarto Tour de France. La stagione, però, non è ancora finita. Pogacar ha già puntato un nuovo obiettivo: gli Europei di ciclismo, in programma la prossima settimana in Francia su un percorso nuovamente duro e selettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
