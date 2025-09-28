Tadej Pogacar è mostruoso altra impresa incredibile ai Mondiali | è campione dopo una fuga di 106 km

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar scrive un'altra pagina di storia del ciclismo. Lo sloveno vince i Mondiali 2025 di Kigali con una fuga solitaria di 106 km che annienta Remco Evenepoel. Per lui è il secondo titolo iridato consecutivo, al termine di una stagione già leggendaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tadej - pogacar

Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France: attacca in salita, poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie

Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Vincere oggi con questa maglia è stato speciale, domani ci attende un test importante”

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Tadej Pogacar trionfa da fuoriclasse, ma occhio a Vingegaard

Pogacar domina al Delfinato: distacchi mostruosi in salita su Vingegaard e gli altri, corsa in pugno - Tadej Pogacar ha esorcizzato i fantasmi di Combloux, di quella cronometro del Tour 2023 in cui vide volare Vingegaard, il punto più alto della carriera del danese che quel giorno disse: “Il computer ... Si legge su repubblica.it

tadej pogacar 232 mostruosoUn mostruoso Evenepoel e il compleanno amaro di Pogacar - La cronometro iridata incorona un mostruoso Remco Evenepoel, che infligge distacchi pesantissimi a tutti nei 40,6 km di Kigali e si laurea campione iridato nelle prove contro il tempo per la terza vol ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tadej Pogacar 232 Mostruoso