Tadej Pogacar è mostruoso altra impresa incredibile ai Mondiali | è campione dopo una fuga di 106 km
Tadej Pogacar scrive un'altra pagina di storia del ciclismo. Lo sloveno vince i Mondiali 2025 di Kigali con una fuga solitaria di 106 km che annienta Remco Evenepoel. Per lui è il secondo titolo iridato consecutivo, al termine di una stagione già leggendaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France: attacca in salita, poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie
Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Vincere oggi con questa maglia è stato speciale, domani ci attende un test importante”
Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Tadej Pogacar trionfa da fuoriclasse, ma occhio a Vingegaard
Pogacar domina al Delfinato: distacchi mostruosi in salita su Vingegaard e gli altri, corsa in pugno - Tadej Pogacar ha esorcizzato i fantasmi di Combloux, di quella cronometro del Tour 2023 in cui vide volare Vingegaard, il punto più alto della carriera del danese che quel giorno disse: “Il computer ... Si legge su repubblica.it
Un mostruoso Evenepoel e il compleanno amaro di Pogacar - La cronometro iridata incorona un mostruoso Remco Evenepoel, che infligge distacchi pesantissimi a tutti nei 40,6 km di Kigali e si laurea campione iridato nelle prove contro il tempo per la terza vol ... Segnala sport.sky.it