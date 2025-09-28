Tadej Pogacar è il campione del mondo di ciclismo 2025 | bis del supercampione sloveno dopo più di 100 km di fuga l' Italia delude
Tadej Pogacar concede il bis e si conferma, in Ruanda, nella prima edizione della rassegna iridata nel continente africano, campione del mondo di ciclismo. Oggi, domenica 28 settembre, il campione sloveno con un attacco sul Mont Kigali, a 104 km dal traguardo, si è involato verso la medaglia. 🔗 Leggi su Today.it
