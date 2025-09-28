Tadej Pogacar è campione del mondo per la seconda volta di fila

AGI - Una doppietta storica, condita da un' impresa d'altri tempi. Se lo scorso anno lo scatto decisivo era arrivato a 100 chilometri dall'arrivo, quest'anno Tadej Pogacar ha deciso di rilanciare: fuga lunga 104 km e secondo titolo mondiale consecutivo per lo sloveno che ha dominato la prova in linea ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. Dominio Uae e difficoltà per Evenepoel. Il capitano della UAE ha bissato il successo dello scorso anno a Zurigo, nemmeno Juan Ayuso e Isaac del Toro sono riusciti a contenere lo strapotere del proprio capitano. Secondo Remco Evenepoel, altro grande favorito ma incapace ad inserirsi nel momento giusto della corsa, complice anche il nervosismo a causa di un guasto tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

