Tadej Pogacar è campione del mondo per la seconda volta di fila

AGI - Una  doppietta storica, condita da un' impresa d'altri tempi. Se lo scorso anno lo  scatto decisivo  era arrivato a 100 chilometri dall'arrivo, quest'anno  Tadej Pogacar  ha deciso di rilanciare:  fuga lunga 104 km  e secondo  titolo mondiale consecutivo  per lo sloveno che ha dominato la prova in linea ai  Mondiali di Kigali, in Ruanda. Dominio Uae e difficoltà per Evenepoel. Il capitano della  UAE  ha bissato il  successo  dello scorso anno a Zurigo, nemmeno  Juan Ayuso  e  Isaac del Toro  sono riusciti a contenere lo strapotere del proprio capitano. Secondo  Remco Evenepoel, altro grande favorito ma incapace ad inserirsi nel momento giusto della corsa, complice anche il nervosismo a causa di un  guasto tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

