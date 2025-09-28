Sylla Mamadou morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo l'arresto | disposta l'autopsia

L'uomo, 35 anni, è morto circa 24 ore dopo l'arresto nel carcere del Casertano. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre la famiglia chiede che venga fatta piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sylla Mamadou, morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo l’arreso: disposta l’autopsia

