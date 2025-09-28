svolta nelle centrali idroelettriche un robot a ispezionare le condotte

A2A si affida alla tecnologia robotica per l’ispezione delle condotte forzate. Ottimi risultati dagli esperimenti nelle centrali di Premadio e Gravedona. Le tubature in pressione rappresentano infrastrutture strategiche per il funzionamento degli impianti idroelettrici e, al tempo stesso, elementi tecnicamente complessi da ispezionare e manutenere. Con uno sviluppo medio superiore al chilometro, diametri e pendenze importanti, queste strutture richiedono interventi altamente specializzati. A2A ne gestisce 55, sottoposte a controlli periodici mediante ispezioni visive e misure spessimetriche eseguiti da operatori esterni attraverso due modalità: l’accesso diretto nella condotta – che comporta lo svuotamento completo e un fermo impianto – oppure ispezioni dall’esterno, rese difficoltose dalla conformazione territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

