Svolta nella gestione rifiuti Nuovo centro di raccolta | Crescerà la differenziata

Svolta nella gestione dei rifiuti per tutta la Lunigiana bassa-orientale. La giunta Comunale aullese ha approvato all’unanimità il progetto proposto da Lunigiana Ambiente per la realizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani nell’area industriale di Pallerone 2000. "Scelta strategica per la tutela dell’ambiente, che garantirà un accesso diretto, senza limiti e vincoli, a un servizio fondamentale, all’avanguardia, a zero impatto ambientale - dice il sindaco Roberto Valettini - Porterà notevoli benefici alla comunità anche in termini di contrasto ad abbandoni illegali e all’aumento della differenziata". 🔗 Leggi su Lanazione.it