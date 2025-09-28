sviste americane i rischi di puntare sulla destra radicale ue secondo sisci

Nel 2011 ero a Washington e un famoso esperto di geopolitica di origine ebraica mi raccontava della nuova fiducia americana per i Fratelli musulmani in Egitto. Essi avevano appena rovesciato Mubarak, ma non erano un problema, erano democratici, liberali. Personalmente ero scettico, non foss’altro che perché il mio scrittore preferito, Neguib Mahfuz, li detestava. Solo qualche anno prima l’America aveva cercato invano di portare la democrazia in Iraq e in Afghanistan e stava fallendo. Gli scontri religiosi, fomentati dai fondamentalisti islamici in quei due Paesi stavano mettendo in grave difficoltà gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

