Era iniziata con una vittoria 3-1 contro la Bulgaria ed è finita con una vittoria 3-1 contro la Bulgaria la stagione dell’ Italia che si è da poco laureata per la seconda volta consecutiva campione del mondo di volley maschile. Nel Mondiale più pazzo di sempre, in cui le teste di serie sono cadute come mai era accaduto nella storia di questo sport, è spuntata la squadra di Ferdinando De Giorgi che ha rischiato di cadere al primo tranello ma poi ha trovato la retta via ed ha disputato una seconda parte di Mondiale impeccabile, facendo leva su una preparazione atletica impeccabile e una qualità tecnica indiscutibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superlega, cuore e qualità: così l’Italia è ancora campione del mondo. Romanò e Michieletto decisivi, ma la vera forza è il gruppo