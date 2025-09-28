Supercoppa basket 2025 | Milano batte Bologna e vola in finale con Brescia
Saranno Milano e Brescia a contendersi la Supercoppa Basket 2025, primo trofeo ufficiale della stagione. I meneghini hanno steso la Virtus Bologna ai tempi supplementari per 93-86, e troveranno nell’ultimo atto della competizione le Rondinelle che si sono imposte su Trento per 88-75. SUPERCOPPA BASKET 2025: BOLOGNA-MILANO 86-93 L’Olimpia si aggiudica il primo atto stagionale della sfida storica con Bologna. Eppure i felsinei hanno condotto il match per larghi tratti, tanto da essere avanti sia nell’intervallo lungo(45-42), che nel corso dell’ultimo quarto, quando i meneghini con Shields e compagni si riavvicinano fino alla parità(68-68). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: supercoppa - basket
Basket, Dole Rimini aspetta la Supercoppa di Ravenna: in semifinale sarà sfida alla Fortitudo Bologna
Basket, Final Four di Supercoppa a Ravenna: apre la sfida tra Forlì e Cividale
Basket, la Supercoppa si gioca a Ravenna: al Pala De Andrè le star della pallacanestro nazionale
Basket, Supercoppa: Brescia batte Trento e conquista la semifinale - facebook.com Vai su Facebook
Frecciarossa Supercoppa 2025, 8701 spettatori nella giornata di sabato all'Unipol Forum https://legabasket.it/news/136324/spettatori-sabato-supercoppa… #LBASupercoppa #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
LIVE Milano-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Supercoppa ... oasport.it scrive
Supercoppa: sarà finale Milano-Brescia, l'Olimpia ricorda Armani - L'EA7 supera Bologna ai supplementari, vuota la sedia che fu di re Giorgio ... Si legge su rainews.it