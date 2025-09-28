Saranno Milano e Brescia a contendersi la Supercoppa Basket 2025, primo trofeo ufficiale della stagione. I meneghini hanno steso la Virtus Bologna ai tempi supplementari per 93-86, e troveranno nell’ultimo atto della competizione le Rondinelle che si sono imposte su Trento per 88-75. SUPERCOPPA BASKET 2025: BOLOGNA-MILANO 86-93 L’Olimpia si aggiudica il primo atto stagionale della sfida storica con Bologna. Eppure i felsinei hanno condotto il match per larghi tratti, tanto da essere avanti sia nell’intervallo lungo(45-42), che nel corso dell’ultimo quarto, quando i meneghini con Shields e compagni si riavvicinano fino alla parità(68-68). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Supercoppa basket 2025: Milano batte Bologna e vola in finale con Brescia