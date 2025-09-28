Oggi, domenica 28 settembre, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Nuovo confronto tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. L’emiliano ieri si è preso la Superpole, ma in gara-1 si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del turco della BMW. I l distacco del ducatista è salito 44 a punti da Toprak, che si avvicina sempre di più all’iride. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike oggi, GP Aragon 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming