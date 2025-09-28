Superbike Nicoló Bulega vince anche Gara-2 di Aragon e pressa Razgatlioglu in classifica

Uno straordinario Nicolò Bulega si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Aragon, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul tracciato denominato MotorLand, di Alcaniz, abbiamo assistito ad una gara che Ha confermato come il pilota Emiliano della Ducati non abbia la minima intenzione di mollare la presa a livello di titolo iridato. Dopo la vittoria nella Superpole Race Di oggi, ha ribadito il suo ottimo stato di forma vincendo anche la seconda manche sulla pista spagnola. Bulega ha chiuso la gara con 3.2 di vantaggio sul suo grande rivale della BMW Toprak Razgatlioglu, mentre completa il podio Alvaro Bautista (Ducati) a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

