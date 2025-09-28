Superbike Bulega passa Razgatlioglu all’ultima curva e vince la Superpole Race di Aragon

Si è aperta con la Superpole Race la domenica del Gran Premio di Aragon 2025, decimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito del MotorLand, la gara corta è stata conquistata da un fantastico Nicolò Bulega, che si è preso la rivincita su Toprak Razgatlioglu dopo gara-1. Battaglia infinita tra i due, risolta allultima curva da un fantastico sorpasso dell’emiliano che ora punta al bersaglio grosso anche in gara-2. I 10 giri previsti partono subito con il duello tra i rivali per il titolo, mentre dietro Alvaro Bautista guadagna tre posizioni mettendosi in terza. Razgatlioglu è molto veloce nel guidato ma la Ducati di Bulega, sui rettilinei, fa valere tutta la sua potenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

