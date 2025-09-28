Superbike Bulega passa Razgatlioglu all’ultima curva e vince la Superpole Race di Aragon

Si è aperta con la Superpole Race la domenica del Gran Premio di Aragon 2025, decimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito del MotorLand, la gara corta è stata conquistata da un fantastico Nicolò Bulega, che si è preso la rivincita su Toprak Razgatlioglu dopo gara-1. Battaglia infinita tra i due, risolta all’ultima curva da un fantastico sorpasso dell’emiliano che ora punta al bersaglio grosso anche in gara-2. I 10 giri previsti partono subito con il duello tra i rivali per il titolo, mentre dietro Alvaro Bautista guadagna tre posizioni mettendosi in terza. Razgatlioglu è molto veloce nel guidato ma la Ducati di Bulega, sui rettilinei, fa valere tutta la sua potenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega passa Razgatlioglu all’ultima curva e vince la Superpole Race di Aragon

In questa notizia si parla di: superbike - bulega

Superbike, Donington barometro del Mondiale? Bulega e Razgatlioglu vicinissimi, il round britannico segnerà la direzione del titolo

Superbike, Alex Lowes il più veloce nella FP1 di Donington ma Bulega e Razgatlioglu sono in scia

Superbike: Bulega svetta nella FP2 a Donington. Quarto Razgatlioglu

Superbike, Aragon: Razgatlioglu beffa Bulega in Gara 1 #SkyMotori #SkyMotoGP #AragonWorldSBK #WorldSBK #Superbike #SBK - X Vai su X

SUPERBIKE - AD ARAGON LA SUPERPOLE È DI NICOLÒ BULEGA Nella Superpole di Aragon, Nicolò Bulega è riuscito a battere il rivale Toprak Razgatlioglu. A completare la prima fila Alex Lowes, seguito dal fratello Sam. A seguire le Ducati di Danilo Petru - facebook.com Vai su Facebook

Superbike, Bulega passa Razgatlioglu all’ultima curva e vince la Superpole Race di Aragon - Sul circuito del MotorLand, la gara corta è stata conquistata da un fantastico Nicolò Bulega, che si è preso la rivincita su Toprak Razgatlioglu dopo ... Da oasport.it

Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Aragona 2025, oggi domenica 28 settembre - 2 GP Aragona 2025 oggi domenica 28 settembre: orario e risultato live delle sessioni. Lo riporta ilsussidiario.net