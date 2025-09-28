sunnei dice addio ai suoi direttori creativi loris messina e simone rizzo

“Dopo dieci anni, sentiamo l’urgenza di cambiare forma, non direzione. Continueremo a lavorare nella creatività, con ancora più libertà, radicalità e voglia di sperimentare”. Questo è l’annuncio di Loris Messina e Simone Rizzo, i due direttori creativi di Sunnei. Infatti, i designer lasciano il brand all’indomani della sfilata che ha presentato la collezione Spring Summer della Milano Fashion Week. Sunnei saluta i direttori creativi Messina e Rizzo. Durante lo show (non sappiamo se fosse un riferimento o meno), gli abiti sono stati messi “all’asta”, organizzando una vendita insieme a Christie’s. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

