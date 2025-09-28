Summit sul turismo Terme di Saturnia protagoniste a Roma

MANCIANO Terme di Saturnia, autentico gioiello della Maremma toscana, è tra i protagonisti del Wttc Global Summit 2025, l’appuntamento mondiale del turismo che si terrà a Roma da oggi a martedì. Un riconoscimento importante per un’eccellenza italiana del termalismo e del turismo del benessere, che porterà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica la propria esperienza secolare, fondata su natura, salute e sostenibilità. L’evento del World Travel & Tourism Council rappresenta un’occasione strategica per valorizzare il ruolo crescente del benessere nella nuova domanda turistica internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

