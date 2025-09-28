Sulemana si prende l' Atalanta | tre bonus nelle ultime due e fantamedia totale del 7,6

Il ghanese, dopo la rete e l'assist contro il Torino di settimana scorsa, è andato a segno anche contro la Juve nella partita di ieri. Ecco i suoi numeri al fantacalcio dopo cinque giornate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sulemana prende atalanta treJuventus-Atalanta 1-1: Cabal risponde a Sulemana - Atalanta di Sabato 27 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net

sulemana prende atalanta treCabal risponde a Sulemana, 1-1 tra Juventus e Atalanta - Un gol di Cabal al 33' della ripresa replica al vantaggio di Sulemana realizzato nel recupero del primo tempo e Juventus- Scrive msn.com

