Sulemana si prende l' Atalanta | tre bonus nelle ultime due e fantamedia totale del 7,6
Il ghanese, dopo la rete e l'assist contro il Torino di settimana scorsa, è andato a segno anche contro la Juve nella partita di ieri. Ecco i suoi numeri al fantacalcio dopo cinque giornate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sulemana - prende
TANTI ERRORI, TRA JUVE E ATALANTA FINISCE IN PAREGGIO Errore di Adžic e gol di Sulemana, poi sbaglia Kossounou e Cabal firma il pareggio: allo Stadium finisce 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
! Ibrahim Sulemana sarà un nuovo giocatore del Bologna Ecco la cobrata di fine mercato! I rossoblù hanno il loro tanto cercato centrocampista, che arriva dall'Atalanta in prestito oneroso da €1m con diritto di riscatto fissato a €11m ? - X Vai su X
Juventus-Atalanta 1-1: Cabal risponde a Sulemana - Atalanta di Sabato 27 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Cabal risponde a Sulemana, 1-1 tra Juventus e Atalanta - Un gol di Cabal al 33' della ripresa replica al vantaggio di Sulemana realizzato nel recupero del primo tempo e Juventus- Scrive msn.com