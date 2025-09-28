Il sipario della Scala si è alzato ieri sera su una delle notti più scintillanti e importanti della Milano Fashion Week: i CNMI Sustainable Fashion Awards, meglio noti come Green Carpet Awards, che hanno trasformato il tempio della lirica in un palcoscenico internazionale di glamour e responsabilità. Star, designer, istituzioni e protagonisti del fashion system hanno sfilato sul red carpet in una serata che ha ribadito come la bellezza e l’eleganza non possano più essere separate dall’impegno sociale e ambientale. Tra applausi e standing ovation, e dopo che Roberto Bolle ha incantato il pubblico ballando sulle note del Bolero di Maurice Ravel, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha premiato chi sta guidando il cambiamento verso una moda sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sul red carpet sfila anche la sostenibilità