Suicidio assistito il caso Canada che fa paura
«Se l’autonomia nella morte è sacrosanta, c’è qualcuno che non dovrebbe essere aiutato a morire?». La domanda se l’è posta una delle più prestigiose riviste progressiste statunitensi, The Atlantic. Elaina Plott Calabro, firma del magazine, ha indagato sulla situazione del Canada dopo la approvazione nove anni fa della Maid, l’assistenza medica alla morte: il suicidio assistito. «Questa è la storia di un’ideologia in movimento, di cosa succede quando una nazione sancisce un diritto prima di fare i conti con la totalità della sua logica», ha scritto Calabro nell’incipit del suo lungo articolo. I casi emblematici. 🔗 Leggi su Panorama.it
