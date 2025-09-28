Sueño Perro in Fondazione Prada Tradimento amore e violenza | gli inediti del film sempre attuali
Sono passati 25 anni dall’uscita del film cult ‘ Amores Perros ’ del premio Oscar Alejandro G. Iñárritu che Fondazione Prada celebra con l’installazione Sueno Perro: Instalación Celuloide, mostra multisensoriale nata nell’intersezione tra cinema e arti visive e concepita dal regista messicano. A Milano resterà visitabile sino fino al 26 febbraio, poi toccherà anche altre importanti istituzioni culturali, da LagoAlgo a Città del Messico dal 5 ottobre al 4 gennaio e The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) nella primavera del 2026. Preparatevi poiché si attraversa un labirinto semibuio, illuminato da proiettori analogici 35mm che diffondono un flusso continuo di frammenti di Amores Perros assemblati per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: perro - fondazione
Dal 18 settembre 2025 al 26 febbraio 2026 Fondazione Prada presenta a Milano “Sueño Perro”, installazione multisensoriale di Alejandro G. Iñárritu che rilegge materiali inediti di Amores Perros. Un viaggio tra cinema, arti visive e memoria, che dopo Milano - facebook.com Vai su Facebook
Sueño Perro, la labirintica mostra di Iñárritu alla Fondazione Prada #SkyInsider - X Vai su X
“Sueño Perro” in Fondazione Prada. Tradimento, amore e violenza: gli inediti del film sempre attuali - Sequenze all’epoca tagliate e conservate per un quarto di secolo negli archivi dell’Università del Messico. Riporta ilgiorno.it
Sueño Perro, la mostra di Iñárritu alla Fondazione Prada: la resurrezione di Amores Perros - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sueño Perro, la mostra di Iñárritu alla Fondazione Prada: la resurrezione di Amores Perros ... tg24.sky.it scrive