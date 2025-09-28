Sueño Perro in Fondazione Prada Tradimento amore e violenza | gli inediti del film sempre attuali

Sono passati 25 anni dall’uscita del film cult ‘ Amores Perros ’ del premio Oscar Alejandro G. Iñárritu che Fondazione Prada celebra con l’installazione Sueno Perro: Instalación Celuloide, mostra multisensoriale nata nell’intersezione tra cinema e arti visive e concepita dal regista messicano. A Milano resterà visitabile sino fino al 26 febbraio, poi toccherà anche altre importanti istituzioni culturali, da LagoAlgo a Città del Messico dal 5 ottobre al 4 gennaio e The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) nella primavera del 2026. Preparatevi poiché si attraversa un labirinto semibuio, illuminato da proiettori analogici 35mm che diffondono un flusso continuo di frammenti di Amores Perros assemblati per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

