Successo per la Pigiama Run | 500 in corsa in pigiama per le vie del centro di Latina

Latinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo per la Pigiama Run che si è svolta a Latina: oltre 500 persone hanno partecipato in pigiama nel cuore della città, raccogliendo più di 5.000 euro per i bambini malati oncologici. La Pigiama Run è la corsa-camminata solidale organizzata dalla Lilt Latina a sostegno dei bambini malati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Manifestazione benefica. Oltre 400 in pigiama. La corsa è un successo

