Successo per la Pigiama Run | 500 in corsa in pigiama per le vie del centro di Latina

Successo per la Pigiama Run che si è svolta a Latina: oltre 500 persone hanno partecipato in pigiama nel cuore della città, raccogliendo più di 5.000 euro per i bambini malati oncologici. La Pigiama Run è la corsa-camminata solidale organizzata dalla Lilt Latina a sostegno dei bambini malati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Manifestazione benefica. Oltre 400 in pigiama. La corsa è un successo

Ferrara corre per sostenere i pazienti oncologici: successo per la ‘Pigiama Run’ - X Vai su X

Si è conclusa con successo la quarta edizione della Pigiama Run: la camminata organizzata da LILT che, in contemporanea con altre 32 città italiane, ha colorato Padova di solidarietà. Sono stati 1.554 gli iscritti che, indossando il pigiama come i bambini rico - facebook.com Vai su Facebook

Pigiama Run 2025 la pioggia non ferma la solidarietà. In 500 corrono in pigiama tra Morbegno e Lanzada - Nonostante la forte pioggia, la Pigiama Run 2025 è stata un successo di solidarietà in Valtellina, con circa 500 partecipanti ... Come scrive valtellinanews.it

A Genova la corsa in pigiama ha sfidato la pioggia, in 1.500 alla "Pigiama Run" - La pioggerella che ha accompagnato il percorso della Pigiama Run non ha fermato i tantissimi partecipanti - Riporta primocanale.it