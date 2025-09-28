Successo per il Premio TRIA 2025 |  la prima edizione a Palazzo Paolo V

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata ricca di emozioni e applausi ha accompagnato la cerimonia del Premio TRIA 2025, patrocinato dalla Proloco di Benevento Samnium e  inserito all’interno della Rassegna “StregArti 2025”, che ha celebrato persone e realtà capaci di lasciare un segno profondo nella società con il loro impegno, la loro visione e i loro valori. L’evento, accompagnato da un pubblico caloroso ha regalato momenti di forte emozione, in cui i premiati hanno saputo coinvolgere e commuovere con le loro testimonianze di vita e di impegno. Ad aprire la serata L’Assessore alla cultura del comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, accompagnata da Piera Salvatore giornalista e conduttrice del premio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

successo per il premio tria 2025 160la prima edizione a palazzo paolo v

© Anteprima24.it - Successo per il Premio TRIA 2025: la prima edizione a Palazzo Paolo V

In questa notizia si parla di: successo - premio

Premio ’Carità è donarsi’. Successo a Bergiola tra poesia e body painting

Evasione di Andrea Cavallari, dal permesso premio per la laurea alla fuga: cos'è successo dopo la festa

Un fine 2025 di successo per Cucinelli: un film di Tornatore, un premio della British Fashion e fatturato record

Successo per il premio Caduceo d’Oro. Festa per gli Iscritti e occasione per riflettere sul ruolo del farmacista - Si è celebrato domenica scorsa a Rieti il premio “Caduceo d’oro”, indetto dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia, guidato dal Presidente Mario Coviello. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Successo Premio Tria 2025