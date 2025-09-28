Successo per il Premio TRIA 2025 |  la prima edizione a Palazzo Paolo V

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata ricca di emozioni e applausi ha accompagnato la cerimonia del Premio TRIA 2025, patrocinato dalla Proloco di Benevento Samnium e inserito all’interno della Rassegna “StregArti 2025”, che ha celebrato persone e realtà capaci di lasciare un segno profondo nella società con il loro impegno, la loro visione e i loro valori. L’evento, accompagnato da un pubblico caloroso ha regalato momenti di forte emozione, in cui i premiati hanno saputo coinvolgere e commuovere con le loro testimonianze di vita e di impegno. Ad aprire la serata L’Assessore alla cultura del comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, accompagnata da Piera Salvatore giornalista e conduttrice del premio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

